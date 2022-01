Una volta superata l’ondata di Omicron, con l’arrivo dell’estate le restrizioni anti-Covid statali non serviranno più, mascherine e test potrebbero presto diventare facoltativi: lo afferma Marcel Tanner, epidemiologo ed ex membro del gruppo di esperti (task force) che consiglia il governo federale. A suo avviso più importante sarà puntare sulla responsabilità individuale.

I provvedimenti come la protezione obbligatoria del viso e il certificato Covid in modalità 2G non saranno più necessari «se continuiamo a vaccinarci e a fare il richiamo a sufficienza», afferma l’esperto in un’intervista pubblicata oggi dalla SonntagsZeitung. Il requisito per arrivarci è però che la società e ogni individuo si assuma le proprie responsabilità.