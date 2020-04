Point de Presse a Berna alle 14.45 con Simonetta Sommaruga, presidente della Confederazione, capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), Alain Berset, consigliere federale, capo del Dipartimento federale dell’interno (DFI) e Guy Parmelin, consigliere federale, capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

Da lunedì 11 maggio 2020 potranno riaprire i negozi, i ristoranti, i mercati, i musei e le biblioteche; nelle scuole del livello elementare e secondario potrà riprendere l’insegnamento presenziale e nello sport di massa e di punta saranno consentiti gli allenamenti. I trasporti pubblici riprenderanno a circolare secondo l’orario normale. Quest’anno, per gli esami di maturità potranno essere prese in considerazione le note scolastiche; spetterà ai Cantoni decidere se effettuare esami scritti per la maturità liceale. I nuovi allentamenti saranno accompagnati da una serie di piani di protezione. Le regole di distanziamento sociale e d’igiene dovranno essere rispettate anche in futuro. Parallelamente a queste aperture saranno allentate anche le restrizioni d’entrata in Svizzera. Dall’11 maggio, inoltre, i Cantoni dovranno riprendere a tracciare in modo capillare le nuove infezioni.

«Il governo - ha detto Simonetta Sommargua - è contrario a un allentamento delle misure troppo precipitoso. Abbiamo già guadagnato tanto e miriamo a una seconda fase di allentamento, dopo la prima avvenuta ieri», ha aggiunto. «L’8 giugno vi sarà poi una terza fase di apertura». «Oggi abbiamo 143 nuovi casi. Se paragonato a due settimane fa, notiamo che la situazione è molto diversa: decessi e ospedalizzazioni sono diminuiti. Abbiamo quindi deciso di aprire le attività, ma senza cedere all’euforia. Questa soluzione funzionerà solo con la collaborazione di tutti e mantenendo le misure igieniche», ha detto poi Alain Berset. «Restano vietati i grandi eventi con più di mille persone, almeno fino ad agosto, per avere anche un coordinamento con i Paesi vicini al nostro», ha aggiunto Berset. «Si ritornerà a una certa normalità dall’11 maggio anche se bisogna essere cauti, e dovremo convivere ancora con il virus: dobbiamo essere autoresponsabili. Ci servono una società forte e un’economia forte». «La situazione delle prossime settimane - ha spiegato infine Parmelin - permetterà alle aziende di andare avanti, anche se la disoccupazione progredirà. Molte aziende hanno iscritto i propri lavoratori alla disoccupazione parziale, il che dimostra che intendono rinunciare ai licenziamenti e riprendere l’attività. Questo è positivo». «Il lasso di tempo trascorso tra una fase e l’altra - ha fatto sapere la presidente Sommaruga - ci permetterà di fare una valutazione della situazione e delle conseguenze della prima apertura».

Riaprono i ristoranti dall'11 maggio

I ristoranti potranno tornare ad accogliere dei clienti il prossimo 11 maggio, ha deciso oggi il Consiglio federale, anticipando inoltre alla stessa data la riapertura di musei e biblioteche.

Il governo aveva già fissato e mantiene per l’11 maggio la riapertura dei negozi, dei mercati e delle scuole dell’obbligo.

La sequenza delle singole fasi di apertura si fonda su un’analisi dei rischi.

Il settore della ristorazione aveva manifestato un profondo malumore per non essere stato, fino all’ultima seduta del governo, menzionato nella strategia di allentamento graduale del governo.

L’11 maggio, gli esercizi della ristorazione potranno riaprire i battenti, ma nel rispetto di severe condizioni. In una prima fase sono ammessi a un tavolo al massimo quattro persone o due genitori accompagnati dai propri figli. Tutti gli ospiti devono essere seduti e tra i diversi gruppi deve essere mantenuta una distanza di due metri o apposti elementi di separazione.

1,9 milioni di salariati si sono annunciati per il lavoro ridotto

Nella Confederazione attualmente circa 1,9 milioni di salariati si sono annunciati per il lavoro ridotto. «Si tratta del 37% degli occupati, ma in Ticino e nel canton Giura la quota è superiore al 50%», ha detto oggi il consigliere federale Guy Parmelin in conferenza stampa a Berna.

A livello elvetico, il tasso di disoccupazione è aumentato da metà marzo di 0,8 punti percentuali al 3,3%.

Secondo il ministro dell’economia, l’economia svizzera - duramente colpita dalla crisi di Covid-19 - dovrebbe tuttavia riprendersi gradualmente grazie al secondo pacchetto di misure che entrerà in vigore l’11 maggio. L’uscita dal semi confinamento al momento è la miglior politica congiunturale possibile, ha aggiunto il consigliere federale, facendo tuttavia notare la necessità di rispettare le regole di igiene e di protezione per ridurre i rischi di trasmissione del virus.

Parmelin si attende un rimbalzo del 5,5% del prodotto intorno lordo nel 2021. «Tuttavia, non riusciremo a tornare al livello di fine 2019», ha precisato, ribadendo che la strada è ancora lunga per recuperare da una forte recessione. Anche perché i partner commerciali esteri sono confrontati con gli stessi problemi.

I licei cantonali possono rinunciare agli esami scritti di maturità

I licei cantonali possono rinunciare agli esami scritti di maturità. Sarà così possibile per i Cantoni tenere conto delle circostanze determinate dalla crisi del coronavirus. Per quanto riguarda la maturità professionale federale, gli esami cantonali sono annullati in tutta la Svizzera e sostituiti dalle note scolastiche. Lo ha deciso il Consiglio federale nella sua seduta odierna, su richiesta della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

Le competenze riguardanti la maturità liceale sono ripartite fra Confederazione e Cantoni. Rientra esclusivamente nella sfera decisionale cantonale la decisione dell’assemblea plenaria della CDPE del 21 aprile 2020 di rinunciare agli esami orali di maturità professionale. È invece federale la decisione di rinunciare, per quest’anno, anche agli esami scritti.

Prendendo le mosse da questo scenario, la CDPE ha presentato al Consiglio federale la richiesta di autorizzare i Cantoni a non svolgere gli esami finali scritti. Nella sua riunione odierna, il Consiglio federale ha approvato questa soluzione federalista. Così facendo i Cantoni possono tenere conto del diverso impatto della pandemia e delle differenti conseguenze, a livello didattico e organizzativo, del divieto di svolgere lezioni frontali, nonché decidere autonomamente in merito allo svolgimento degli esami scritti. Nei Cantoni in cui non si svolgeranno esami, gli attestati si baseranno sulle note scolastiche. Gli attestati così compilati sono validi per garantire la preparazione al proseguimento degli studi. Le scuole universitarie riconosceranno gli attestati di maturità come requisito per l’ammissione, indipendentemente da come sono stati rilasciati.

Berna avrebbe preferito una soluzione unitaria

La Confederazione avrebbe preferito una soluzione unitaria a livello nazionale al fine di garantire la comparabilità dei titoli, ma dopo le lunghe discussioni fra i Cantoni riguardo alla richiesta della CDPE si è scelto di dare priorità a una decisione rapida e di chiarire la situazione per gli allievi e i maturandi. In questo modo, coloro che concludono i cicli di formazione di cultura generale del livello secondario II hanno la garanzia di ricevere gli attestati di maturità in autunno, in tempo per la successiva iscrizione al livello terziario.

Anche la preparazione agli esami di maturità professionale è stata fortemente toccata dalla crisi del coronavirus e i contenuti sono stati trasmessi in modo diverso da Cantone a Cantone. Dopo aver sentito i partner della formazione professionale (Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro) e la Conferenza dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities), il Consiglio federale ha deciso che la maturità 2020 si baserà esclusivamente sulle note scolastiche. In questo modo si garantisce il pari trattamento dei maturandi e la comparabilità dei titoli. Secondo il diritto in vigore, la maturità professionale è di competenza federale.

L’ordinanza sullo svolgimento degli esami della maturità professionale in relazione al coronavirus entra in vigore il 30 aprile 2020 ed è valida fino al 29 ottobre 2020. Anche quella sullo svolgimento degli esami della maturità liceale entra in vigore il 30 aprile 2020, ma è valida soltanto fino al 31 agosto 2020.

Fase di contenimento: test e tracciamento dei contatti

Il 16 aprile 2020 il Consiglio federale ha deciso di allentare gradualmente dalla fine di aprile i provvedimenti adottati per proteggere la popolazione dal nuovo coronavirus. Ogni tappa deve essere accompagnata da piani di protezione adeguati, al fine di ridurre al minimo il rischio di trasmissione. L’allentamento è possibile grazie al calo del numero di nuove infezioni, ricoveri ospedalieri e decessi dall’inizio di aprile 2020.

L’obiettivo è ora di ridurre ulteriormente il numero di nuove infezioni e di mantenerlo basso nelle settimane e nei mesi a venire. Solo allora saranno possibili ulteriori allentamenti. A tale scopo, la Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, ha elaborato un piano per la fase di contenimento che prevede le due tappe seguenti:

• riconoscere e isolare ogni nuova possibile infezione per evitare nuovi focolai. Pertanto, anche tutte le persone con sintomi lievi saranno d’ora in poi testate e isolate in caso di risultato positivo. Le persone che vivono nella stessa economia domestica o che hanno avuto in altro modo contatti ravvicinati devono mettersi in quarantena. È l’unico modo per controllare l’epidemia;

• in caso di ulteriore calo dei contagi, ricominciare a individuare tutte le catene di trasmissione mediante il cosiddetto tracciamento dei contatti, uno dei principali strumenti per contenere l’epidemia. La responsabilità incombe ai Cantoni, che a tale scopo approntano un sistema di indagine e dispiegano le risorse necessarie. Chiunque sarà stato in contatto stretto (meno di 2 metri per più di 15 minuti) con una persona risultata positiva durante il periodo di contagiosità, sarà messo in quarantena.

Individuare precocemente e isolare ogni nuova persona infetta

1. Finora erano previste condizioni restrittive per l’impiego dei test. Perché ora saranno nuovamente testate tutte le persone con sintomi?

Durante la fase intensa dell’epidemia, le rigide raccomandazioni di igiene e di distanziamento sociale e i severi provvedimenti, come la chiusura delle scuole e dei negozi, hanno permesso di impedire l’ulteriore diffusione del virus e proteggere le persone particolarmente a rischio. I test sono stati effettuati soprattutto a persone con sintomi gravi o appartenenti a gruppi a rischio per le quali il risultato del test di laboratorio era determinante per il seguito del trattamento.

Con l’appiattimento della curva epidemiologica cala il numero di nuove infezioni. I provvedimenti di protezione dal virus saranno allentati gradualmente. L’obiettivo è ora di impedire una ripresa dei contagi. Per individuare rapidamente ogni nuova infezione possibile, saranno testate tutte le persone con sintomi. I medici cantonali potranno inoltre decidere di testare le persone ricoverate negli ospedali o nelle case di cura per impedire e controllare la diffusione del virus all’interno di queste strutture.

2. Sono raffreddato e ho mal di gola. Devo fare il test?

Il test è raccomandato alle persone che presentano i seguenti sintomi: malattia acuta delle vie respiratorie come tosse, mal di gola, affanno, con o senza febbre, sensazione di febbre, dolori muscolari o improvvisa perdita del senso del gusto o dell’olfatto. Chiunque manifesti questi sintomi deve rivolgersi al proprio medico o effettuare l’autovalutazione sul coronavirus e seguire le istruzioni raccomandate.

3. Dove posso fare il test?

Le offerte di test variano da un Cantone all’altro. Chi intende fare il test, necessita generalmente di una prescrizione medica. In alcuni Cantoni è sufficiente il risultato dell’autovalutazione sul coronavirus. Le persone con sintomi possono farsi testare in numerosi studi medici, ospedali o centri appositamente designati; talvolta è necessario annunciarsi.

4. Cosa accade se il test è positivo?

La persona risultata positiva al test deve isolarsi per non trasmettere il virus ad altre persone. L’isolamento dura almeno 10 giorni e viene controllato dalle autorità cantonali.

5. Quanto costa il test e chi lo paga?

Il test costa circa 100 franchi. Come per altri esami diagnostici, il test è rimborsato dalla cassa malati, franchigia esclusa, per le persone con sintomi gravi o un rischio elevato di complicanze. I test in persone con sintomi lievi non appartenenti a gruppi a rischio servono a sorvegliare l’epidemia e sono a carico dei Cantoni.

Tracciamento dei contatti – Ricerca delle persone entrate in contatto con un caso di infezione

Per tenere sotto controllo l’epidemia, deve essere rintracciata ogni possibile nuova infezione. Dove si è recata la persona infetta negli ultimi giorni, con chi è entrata in stretto contatto e chi potrebbe avere contagiato? Individuare le catene di trasmissione mediante un tracciamento dei contatti mirato è fondamentale per impedire durevolmente una recrudescenza dell’epidemia.

6. Perché si ricomincia solo ora con il tracciamento dei contatti, già effettuato dai Cantoni all’inizio dell’epidemia?

Il tracciamento sistematico di ogni nuovo caso è molto oneroso. I servizi federali e cantonali competenti ritengono sia nuovamente possibile non appena il numero di nuove infezioni sarà al di sotto di circa 100 casi al giorno in tutta la Svizzera. Si presumono circa 20 contatti per persona infetta, che dovranno essere tutti informati individualmente. I Cantoni sono competenti per il tracciamento dei contatti e possono a tale scopo avvalersi di personale di supporto.

7. Chi si intende per contatto stretto a rischio contagio?

Per contatto stretto si intende una persona che ha avuto un contatto ravvicinato (per più di 15 minuti a una distanza inferiore ai due metri) con un caso di infezione confermato durante il periodo di contagiosità (dopo o 48 ore prima della comparsa dei sintomi), senza misure di protezione come mascherine igieniche o pannelli divisori.

8. Chi mi informa se sono stato a contatto con una persona infetta?

Le autorità cantonali avvertono le persone interessate e spiegano loro come procedere.

9. Se sono tra i contatti di una persona infetta, devo mettermi in quarantena?

SÌ. I contatti stretti devono mettersi in quarantena per impedire una possibile ulteriore diffusione del virus. Il medico cantonale ordina la messa in quarantena.

Se compaiono sintomi nei 10 giorni successivi al contatto, il medico prescriverà un test. Se in questo periodo non compaiono sintomi, si può ritenere che la persona non sia stata contagiata. La quarantena è quindi conclusa.

10. A cosa serve l’app per il tracciamento di prossimità?

Le applicazioni digitali possono completare il tradizionale tracciamento dei contatti svolto dai Cantoni e contribuire a individuare i contatti dei nuovi casi di infezione. Ciò vale soprattutto per le app per smartphone che registrano i contatti mediante la tecnologia radio bluetooth.

Questa funzione permette di rintracciare chi è entrato in contatto con una persona risultata positiva. Chiunque abbia avuto contatti con una persona infetta per più di 15 minuti a una distanza inferiore ai due metri riceverà una notifica e sarà invitato a chiamare l’infoline Coronavirus indicata nell’app per sapere come procedere.

Se il medico ritiene opportuno effettuare il test per il coronavirus e questo risulta positivo, prescrive l’isolamento. Il medico cantonale spiegherà come procedere.

11. Se sono in congedo malattia durante l’isolamento o la quarantena, continuo a ricevere lo stipendio?

SÌ, se l’isolamento è prescritto dal medico (certificato medico) o dalle autorità cantonali. La quarantena, invece, deve essere necessariamente disposta dalle autorità cantonali. Chi si mette in quarantena volontariamente, perché entrato in contatto con una persona infetta, deve informarsi dal proprio medico o alla hotline dell’UFSP su come procedere.

12. Quanto dura la fase di contenimento?

L’obiettivo dei provvedimenti della fase di contenimento è impedire a lungo termine una nuova diffusione del virus e una ripresa dei contagi (finché non sarà disponibile un vaccino, ossia probabilmente per i prossimi 6-18 mesi). Se i casi torneranno ad aumentare, il tracciamento sistematico dei nuovi contatti non sarà praticamente più possibile e bisognerà rivalutare gli allentamenti e, se necessario, fare un passo indietro.

13. Cosa accade se il numero di nuovi contagi non diminuisce ma anzi subisce un’impennata?

In base all’evoluzione epidemiologica saranno adeguati i piani di protezione e procrastinate le fasi di allentamento previste o abrogati almeno in parte alcuni degli allentamenti introdotti.

14. Come si impedirà che viaggiatori provenienti dall’estero importino il nuovo coronavirus in Svizzera?

Questo piano è ancora in corso di elaborazione e deve essere coordinato con i Paesi confinanti. Tutti i provvedimenti devono garantire l’identificazione e l’isolamento di quanti più ammalati possibile per impedire la reimportazione del virus in Svizzera. Alla stessa stregua, bisognerà evitare che i cittadini svizzeri in viaggio esportino il virus in altri Paesi.

Sostegno alle imprese di navigazione aerea

Nella seduta del 29 aprile 2020, il Consiglio federale ha deciso di sostenere le compagnie aeree Swiss ed Edelweiss mediante garanzie volte a sopperire alla mancanza di liquidità. Per la ripresa del traffico aereo le compagnie dipendono dai servizi delle aziende del settore aeronautico presso gli aeroporti nazionali. Pertanto anche tali aziende devono ricevere un sostegno, qualora necessario, a patto che soddisfino le severe condizioni poste dalla Confederazione. Il Consiglio federale chiede al Parlamento crediti d’impegno per un totale di quasi 1,9 miliardi di franchi.

I voli sugli aeroporti svizzeri sono stati interrotti quasi completamente. Le compagnie aeree e le aziende del settore aeronautico di assistenza a terra e manutenzione dei velivoli rischiano problemi di liquidità. Il settore dell’aviazione è un’infrastruttura critica per l’economia del Paese: un’interruzione prolungata dei collegamenti internazionali si tradurrebbe in perdite economiche sostanziali. Nella seduta dell’8 aprile 2020 il Consiglio federale ha pertanto deciso di verificare misure finalizzate a sostenere tale settore. Un sostegno finanziario viene concesso se sono soddisfatte severe condizioni. Nello specifico, devono sussistere sufficienti garanzie. L’ente pubblico interviene solo in via sussidiaria. Sono in primo luogo le aziende e i rispettivi proprietari a dover attuare tutte le misure economicamente sostenibili. I mezzi garantiti dalla Confederazione devono essere utilizzati solo per assicurare le infrastrutture svizzere (nessun deflusso verso le società madri all’estero), mentre i mezzi generati in futuro dovranno essere impiegati in primo luogo per rimborsare gli aiuti ottenuti (nessun dividendo, nessuna restituzione o trasferimento interni al gruppo fino all’estinzione completa dei prestiti).

Da chiarimenti approfonditi emerge il quadro seguente:

il fabbisogno di liquidità di Swiss ed Edelweiss fino alla fine del 2020 è stimato a circa 1,5 miliardi di franchi. Tale liquidità mancante verrebbe messa a disposizione da un consorzio di banche sulla base dei crediti COVID-19 Plus. La Confederazione deve garantire per l’85 per cento dei mezzi erogati, tuttavia per un massimo di 1,275 miliardi di franchi. Le condizioni rese note l’8 aprile 2020 per la concessione degli aiuti federali possono essere soddisfatte. Non si mira a una partecipazione al capitale di Swiss o Edelweiss, in quanto il successo delle due compagnie è legato essenzialmente alla forte integrazione nel gruppo Lufthansa. Tuttavia i prestiti vengono garantiti con azioni di Swiss ed Edelweiss;

 easyJet Switzerland dovrebbe riuscire a coprire il proprio fabbisogno di liquidità grazie alla società madre. Per questa ragione, allo stato attuale non sussistono le condizioni per un impegno sussidiario da parte della Confederazione. Essendo il suo fatturato inferiore a 500 milioni di franchi, easyJet Switzerland ha inoltre la possibilità di richiedere un credito transitorio COVID-19;

 le aziende del settore aeronautico necessarie per il mantenimento dei collegamenti internazionali della Svizzera, come Swissport International, Gategroup e SR Technics, sono attive a livello mondiale e per lo più di proprietà di investitori asiatici. Le strutture aziendali attuali di Swissport e Gategroup non consentono ancora un sostegno finanziario da parte della Confederazione secondo le condizioni stabilite. Per SR Technics, invece, le garanzie necessarie per eventuali prestiti potrebbero in linea di massima essere fornite. Affinché la ripresa della navigazione aerea non venga compromessa dal fallimento di un’azienda di importanza critica per il sistema, si devono predisporre delle società subentranti sotto la direzione operativa degli aeroporti nazionali. La struttura concreta e la ripartizione degli oneri finanziari deve ancora essere concretizzata nel quadro di colloqui con gli aeroporti e i Cantoni di ubicazione. Il fabbisogno di mezzi per eventuali misure a sostegno di parti, critiche per la Svizzera, delle aziende del settore aeronautico è stimato a circa 600 milioni di franchi.

Il Consiglio federale sottopone alle Camere federali una domanda di crediti d’impegno per un totale di 1,875 miliardi di franchi: 1,275 miliardi di franchi per garantire prestiti alle compagnie aeree svizzere e 600 milioni di franchi per sostenere le aziende del settore aeronautico presso gli aeroporti nazionali. I crediti d’impegno corrispondono al limite massimo di impegno finanziario della Confederazione. Contrariamente alle garanzie a favore delle compagnie aeree, nel caso delle aziende del settore aeronautico o delle società subentranti potrebbe presto emergere il bisogno di un sostegno finanziario diretto, rispettivamente sotto forma di prestiti oppure di partecipazioni. Affinché la Confederazione possa rispondere rapidamente in entrambe le circostanze, il Consiglio federale chiede, insieme al credito d’impegno, un credito aggiuntivo di 600 milioni di franchi.

Solo dopo che il Parlamento avrà approvato i crediti d’impegno si potranno concludere i contratti necessari con le parti coinvolte (banche, compagnie aeree).

Adeguamento urgente della legge federale sulla navigazione aerea

Secondo la vigente legge federale sulla navigazione aerea la Confederazione può concedere sussidi o prestiti alla navigazione aerea svizzera per l’esercizio di linee aeree regolari. La Confederazione può partecipare a imprese esercitanti aerodromi e a imprese di trasporto aereo se siffatta partecipazione è giustificata dall’interesse generale. Attualmente non è invece previsto un sostegno per le aziende del settore aeronautico. Adeguando la legge summenzionata viene creata la base legale a tale fine. Per poter rispondere rapidamente, qualora opportuno, la necessaria modifica di legge dovrà essere discussa in Parlamento nella sessione straordinaria del 4-8 maggio 2020 mediante procedura urgente.

