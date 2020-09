La violenza, anche di carattere sessuale, nei confronti delle persone disabili è un fatto, ma i dati statistici a disposizione in Svizzera sono lacunosi, se non inesistenti. Una realtà che il Consiglio federale si dice disposto a colmare nella sua risposta affermativa a un postulato inoltrato dalla consigliera nazionale Franziska Roth (PS/SO).

Per i gruppi di vittime quantitativamente limitati mancano spesso dati rappresentativi e conoscenze specifiche, scrive il governo nella sua risposta. Tali informazioni sono importanti, tra l’altro, per l’allestimento di adeguate offerte di sostegno e consulenza, quali per esempio l’aiuto alle vittime.

Un rapporto sulla violenza nei confronti delle persone con disabilità costituirebbe un’opportuna integrazione delle basi per l’attuazione della Convenzione di Istanbul dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità, sottolinea l’esecutivo.

Il futuro rapporto, chiede la deputata, dovrà analizzare in che misura i disabili sono oggetto di varie forme di violenza (fisica, psichica, sessuale, sociale, economica e strutturale), di trascuratezza e di superamento dei limiti, come possono essere migliorate la rilevazione dei casi e l’assistenza fornita ai diretti interessati nelle diverse fasi e come può essere rafforzata la prevenzione.

Stando a Franziska Roth, da studi eseguiti in Germania e in Austria è emerso che le persone con handicap sono oggetto di violenza e violenza a sfondo sessuale in misura superiore alla media. È lecito supporre - a suo avviso - che anche in Svizzera sia così.

Nel contesto dell’attuazione della Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità, aggiunge la consigliera nazionale, la Svizzera è stata sollecitata a presentare dati e misure che illustrino come è implementato il diritto delle persone con disabilità alla libertà dalla violenza.

