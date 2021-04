La Segreteria della Commissione della concorrenza (COMCO) è venuta a conoscenza di una possibile intesa sui prezzi dei test autodiagnostici per la COVID-19, ed ha immediatamente aperto una procedura intervenendo contro tre distributori. La Segreteria della COMCO è stata informata che diversi distributori avrebbero fatto pressione su un concorrente perché aumentasse i prezzi dei test autodiagnostici per la COVID-19 delle marche Joinstar, Hotgen e Lysun al livello dei suoi concorrenti. La Segreteria della COMCO ha immediatamente reagito aprendo una procedura contro l’impresa Techcompany GmbH così come contro altre due imprese che distribuiscono questi prodotti presso farmacie e laboratori. L’inchiesta preliminare ha lo scopo di chiarire i fatti alfine di decidere del seguito da dare a questo affare. La procedura non è diretta contro l’impresa ARISTOS International GmbH, che ha denunciato il caso alla Segreteria della COMCO. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha recentemente annunciato che i test autodiagnostici sarebbero stati messi a disposizione gratuitamente alla popolazione svizzera a partire dal 7 aprile 2021.