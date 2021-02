Slittano almeno fino ad aprile i risultati delle inchieste lanciate dalla SSR per far luce sui casi di presunte molestie all’interno della radiotelevisione romanda RTS e della RSI.

In relazione alla tv romanda, sono finora 230 le segnalazioni fatte «a vario titolo» all’apposita hotline in funzione dallo scorso 15 gennaio, ha detto Estermann. Anche in questo caso i risultati - inizialmente previsti per febbraio - slittano di mesi e non saranno disponibili prima di aprile.