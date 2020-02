Interrogato in prima serata dalla radio romanda RTS, Morerod conferma. «Non so di cosa si parli quando si dice che sia stato informato nel 2011 (ossia prima della nomina del parroco alla cattedrale di Friburgo nel 2012). Abbiamo ancora una volta ben verificato tutti i dossier che mi sono stati trasmessi. Non ce ne sono che riguardano» il sacerdote friburghese. Il vescovo ha aggiunto di aver appreso che qualcosa era accaduto solo nel 2016, quando il prete gli ha comunicato «di aver avuto una storia con un uomo adulto». Monsignor Morerod sottolinea di non aver assolutamente saputo che l’uomo in questione in realtà era minorenne.