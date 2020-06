Un prete vallesano della Fraternità San Pio X condannato nel 2017 per atti sessuali con fanciulli in Belgio dovrà scontare la sua pena di tre anni di carcere in Svizzera. Il sacerdote è stato arrestato solo lo scorso 12 giugno. «Attualmente, il religioso è detenuto in Vallese, dove dovrebbe scontare la sua pena. Ciò dipenderà ancora dal regime di detenzione», indica all’agenzia Keystone-ATS il consigliere di Stato vallesano Frédéric Favre, che ha scritto all’Ufficio federale di giustizia (UFG) per chiedere lumi sul caso. La notizia è stata anticipata dal giornale vallesano Le Nouvelliste.