La commissione delle finanze del Consiglio degli Stati (CdF-S) ha approvato tutti e 13 i crediti aggiuntivi al preventivo 2020 chiesti dal Consiglio federale per far fronte alla crisi pandemica, per un totale di circa 770 milioni di franchi.

Il dossier dovrà essere trattato con urgenza durante la sessione autunnale delle camere federali in settembre, precisa una nota odierna dei servizi parlamentari.

I crediti aggiuntivi riguardano essenzialmente i costi per i test del coronavirus (288,5 milioni), un ulteriore iniezione di mezzi al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (221,3 milioni) e la ricapitalizzazione di Skyguide (150 milioni), azienda in difficoltà a causa del Covid-19. La maggior parte dei crediti viene chiesta come fabbisogno finanziario eccezionale (476 milioni).

In un corapporto indirizzato alla Commissione della sicurezza sociale e della sanità, la CdF-S ha approvato i provvedimenti a favore della cultura e dei media, i provvedimenti sull’indennità per perdita di guadagno e nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Stando alla CdF-S, si dovrebbe prevedere anche per lo sport un sostegno analogo a quello per il settore della cultura, data l’importanza di entrambi per la società. La CdF-S sostiene anche l’intervento per svariate centinaia di milioni del Consiglio federale in favore dei trasporti pubblici, toccati fortemente dalla crisi attuale.

Tra gli altri oggetti affrontati, non legati alla pandemia, figurano i progetti informatici (»SUPERB» e «ERP Sistemi D/ar2), dell’Amministrazione federale, per i quali il governo domanda un credito di 320 milioni. Anche in questo caso la commissione è a favore del progetto.

La CdF-S ha anche accolto le richieste di credito contenute nel messaggio 2020 sugli immobili del Dipartimento federale delle finanze. Per la seconda fase della costruzione di un nuovo edificio amministrativo alla Guisanplatz, il Consiglio federale propone un credito di 130 milioni.

L’esecutivo ha presentato inoltre un credito di circa 153 milioni per la locazione e l’equipaggiamento iniziale di un nuovo laboratorio per Agroscope a Posieux, nel canton Friburgo. Il cantone costruirà il nuovo edificio del laboratorio su un fondo di proprietà della Confederazione che gli è stato ceduto con un diritto di superficie e lo affitterà alla Confederazione per 25 anni. In seguito la Confederazione potrà diventarne proprietaria versando a Friburgo un’indennità per il valore residuo.

