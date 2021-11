Nell’esaminare il preventivo 2022 della Confederazione, condizionato dalla crisi pandemica, la Commissione delle finanze degli Stati (CdF-S) ha approvato il progetto governativo, aumentando tuttavia le uscite di 234,6 milioni di franchi. In aula, chiederà un taglio trasversale di 21 milioni sugli oneri del personale.

Il preventivo prevede uscite per 80,7 miliardi ed entrate per 78,6 miliardi, con un’eccedenza di uscite pari a poco più di 2 miliardi. Nonostante ciò, la CdF-S propone diversi aumenti mirati in determinati settori.