Esaminando il preventivo 2022 della Confederazione, la Commissione delle finanze del Nazionale (CdF-N) propone maggiori uscite per 273 milioni, di cui 233 destinati al fondo per le infrastrutture ferroviarie. Maggiori mezzi sono proposti anche per il programma SvizzeraEnergia (11,2 milioni), l’economia lattiera (8 milioni) e la coltivazione della barbabietola da zucchero (7 milioni).

Il preventivo della Confederazione prevede uscite per 80,7 miliardi ed entrate per 78,6 miliardi, con un’eccedenza di uscite pari a poco più di 2 miliardi.

I crediti per la lotta alla pandemia (sanità, cultura, assicurazioni sociali, trasporti, turismo e sport) sono stati discussi a lungo. La maggioranza della CdF-N, indica una nota odierna dei servizi parlamentari, propone di accettare tutti questi crediti senza modifiche, anche se in aula il prossimo dicembre verranno presentate proposte di minoranza per ridurre i rispettivi importi o per stralciarli.