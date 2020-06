A partire da agosto, i Cantoni potranno ricevere per i loro programmi di prevenzione del tabagismo dall’apposito fondo sussidi sotto forma di contributi forfettari a condizione che, oltre ad adempiere le esigenze richieste, presentino annualmente un rapporto sul loro impiego.

È quanto prevede la revisione dell’ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT), adottata oggi dal Consiglio federale.

L’adeguamento dell’OFPT dà seguito alle raccomandazioni del Controllo federale delle finanze (CDF) per la messa in conformità giuridica di finanziamenti fondati sul principio di redditività a beneficio dei Cantoni, precisa una nota odierna dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

I Cantoni rivestono un ruolo chiave nelle strategie nazionali di lotta alle malattie non trasmissibili e alle dipendenze. È dunque importante che i loro programmi siano finanziati in modo efficace e mirato e riducendo al minimo l’onere amministrativo, scopo perseguito con la revisione totale dell’OFPT.

Stando alle nuove disposizioni, il fondo per la prevenzione del tabagismo (FPT. 14 milioni di franchi a fine 2019), alimentato con una tassa di 2,6 cts a pacchetto di sigarette venduto - potrà accordare ai Cantoni sussidi sotto forma di contributi forfettari a condizione che, oltre ad adempiere le esigenze richieste, presentino annualmente un rapporto sul loro impiego.

Stando a un comunicato dello scorso febbraio dell’Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo (AT), la Svizzera è al penultimo posto in Europa per quanto riguarda la prevenzione. La Confederazione è uno dei Paesi più liberali in materia di «pubblicità del tabacco».

Nel 2016 è entrato in vigore nell’UE il divieto per le sostanze che facilitano l’inalazione e dal 20 maggio di quest’anno è vietata la vendita di tabacco aromatizzato, che attrae soprattutto gli adolescenti. In Svizzera, invece, la lobby del tabacco è riuscita a far naufragare simili proposte, secondo AT.

La Confederazione è sede di alcune multinazionali del Tabacco, come Philip Morris. In Svizzera il consumo di tabacco provoca ogni anno 9’500 decessi e causa costi medici diretti per almeno 3 miliardi di franchi.

