Il risultato in bilico nella votazione per l’acquisto di nuovi aerei da combattimento sta sorprendendo sia i favorevoli che i contrari ed è destinato a ravvivare le discussioni sull’affidabilità dei sondaggi. La consigliera nazionale Regula Rytz (Verdi/BE) non ha esitato a parlare di risultato «sensazionale», viste le promesse. Anche la collega Priska Seiler Graf (PS/ZH) ha detto che la quota di «no» è insperata.

L’analisi viene condivisa dal fronte avverso, quello a favore del progetto di Consiglio federale e Parlamento. «Che non ci si potesse attendere un risultato-bomba in tempi economicamente difficili era chiaro», ha affermato il consigliere nazionale Lorenz Hess (PBD/BE) in dichiarazioni riportate da Blick TV. «Ma non avremmo mai pensato che un 58% segnalato dai sondaggi diventasse improvvisamente un 50%».