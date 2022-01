I prezzi dei trasporti pubblici in Svizzera si situano nella fascia media a livello europeo. Lo mette in luce uno studio sull’argomento, secondo cui inoltre con l’abbonamento generale si accede a un’offerta all’intero sistema molto vantaggiosa, unica nel paragone con altri Paesi.

Dieci anni fa, fanno notare gli autori, nel settore del trasporto pubblico non c’era molta differenziazione fra le tariffe. Nel frattempo però, in tutti i Paesi è stata introdotta una maggiore flessibilità per attirare i clienti. In particolare, con la tendenza a spostarsi più frequentemente nel tempo libero sono state pensate offerte più allettanti per questi viaggiatori occasionali.