Nell’ambito del tradizionale riesame triennale dei medicamenti, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha quest’anno ridotto in media dell’11% i prezzi di oltre 300 farmaci. I risparmi valutati sono di almeno 60 milioni di franchi, rileva l’UFSP in una nota.

È stata disposta la riduzione di prezzo per più di 200 (55%) dei quasi 400 preparati originali presi in esame. Per alcuni medicamenti resta ancora da chiarire se queste riduzioni siano realizzabili, dato che i titolari delle omologazioni hanno annunciato ricorso. Per quasi la metà dei medicamenti non si è resa necessaria alcuna riduzione visto che questi, confrontati con altri e con quelli degli Stati di riferimento, risultavano ancora economicamente convenienti.