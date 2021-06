Un 69.enne ha riportato lievi ferite in un incidente stradale verificatosi ieri pomeriggio a Laax (GR). Per motivi da chiarire, la sua vettura è finita contro un muro e si è ribaltata.

L’uomo è stato trasportato in ospedale con l’ambulanza per controlli, precisa la polizia cantonale in una nota odierna.