L’esponente dei Verdi Lucia Dahlab, musulmana convertita, è stata eletta nel Consiglio comunale della città di Vernier (GE) e da martedì parteciperà alle sedute, indossando il velo islamico. Si tratta di una pratica consentita dal 2019, in seguito a una sentenza di un tribunale.

Nel canton Ginevra il divieto di simboli religiosi negli organi legislativi era sancito da una legge approvata dalla maggioranza del Gran Consiglio e dal popolo. In seguito a diversi ricorsi, tra cui uno dei Verdi, questa disposizione è stata annullata dalla giustizia nel 2019. Da allora, prima dell’elezione di Dahlab, non vi è stata alcuna donna velata nei vari legislativi del cantone.

«Sono una cittadina come le altre», ha detto Lucia Dahlab in un’intervista pubblicata oggi su «Le Courrier». «Il mio velo non pone alcun problema», ha detto la donna, insegnante di professione.