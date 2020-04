Il consumo di vino in Svizzera è aumentato lo scorso anno: si beve in media una quarantina di bottiglie l’anno, per un totale di 255 milioni di litri. I vini elvetici hanno registrato una tendenza positiva, in particolare il bianco (+10,3%). Per il prossimo anno si prevede già un calo a causa delle restrizioni imposte al settore per via dell’epidemia di coronavirus, precisa l’Ufficio federale dell’agricoltura in un comunicato.