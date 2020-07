Sarà un Primo agosto diverso dal solito a causa del coronavirus, ma non mancheranno le tradizionali allocuzioni da parte dei consiglieri federali: Ignazio Cassis terrà oggi pomeriggio un discorso a Tenero, mentre domani Alain Berset sarà a Monte Carasso. Guy Parmelin, dal canto suo, interverrà a Cavaione (Brusio, GR). Sul praticello del Grütli sarà presente la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga, Karin Keller-Sutter apparirà invece a Sciaffusa mentre rimangono incerti i programmi per Viola Amherd e Ueli Maurer.

Cassis visiterà già oggi il Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero (CST) e terrà il suo discorso nel tardo pomeriggio. L’intervento di Berset avrà invece luogo domani all’Antico Convento delle Agostiniane di Monte Carasso: l’accesso alla serata sarà contingentato e possibile unicamente previa iscrizione.

Parmelin presenzierà a un brunch a Coira presso la fattoria della famiglia Salis insieme a una delegazione locale e nazionale dell’Unione svizzera dei contadini. Nel tardo pomeriggio il capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) si recherà a Cavaione: il paesino della Valposchiavo fu l’ultimo ad entrare a far parte della Confederazione svizzera nel 1874. L’intervento del consigliere federale - attorno alle 19.00 - sarà trasmesso in diretta web su Il Grigione Italiano.

Festa ridotta sul praticello del Grütli

Per la presidente della Confederazione saranno invece tre le allocuzioni durante la giornata di domani: un primo discorso negli studi radiotelevisivi SSR/SRG, poi l’orazione al Grütli nel pomeriggio e infine un ultimo discorso a Losanna nel corso della serata.

La festa sullo storico praticello avrà luogo in forma limitata, con il numero di partecipanti limitato a 150. Sommaruga renderà onore a una donna e un uomo di ogni cantone che hanno lottato contro l’epidemia di Covid-19 facendo la loro parte in ospedali, farmacie, supermercati, nonché nel settore della sicurezza, in quello della nettezza urbana e con l’aiuto ai vicini. Inizialmente era previsto un festeggiamento con la Società federale di lotta svizzera e circa 2000 invitati, ma proprio a causa del Covid-19 le grandi manifestazioni sono vietate.

L’appuntamento in terra urana è anche dedicato alla «quinta Svizzera»: per l’occasione è stato lanciato il sito internet www.missione1agosto.org - interattivo e multilingue - che vuole offrire spunti digitali per celebrare la festa nazionale nonostante le restrizioni legate alla pandemia di coronavirus. La piattaforma è promossa dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e sul sito si potrà, tra le altre cose, assistere online alle celebrazioni e al discorso della presidente della Confederazione.

Viola Amherd ha partecipato pochi giorni fa a una passeggiata nel parco naturale della Valle di Binn (VS): inizialmente avrebbe dovuto tenere l’allocuzione domani a Lucerna, ma l’evento è stato annullato a causa del Covid-19. Non sono invece disponibili informazioni per quanto riguarda Ueli Maurer: il consigliere federale deciderà quest’anno «a brevissimo termine», secondo quando indicato dall’ufficio stampa del Dipartimento federale delle finanze. Nessun evento previsto per il cancelliere della Confederazione Walter Thurnherr.

