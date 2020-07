A causa del coronavirus, gli svizzeri dovranno celebrare il Primo agosto in maniera differente dal solito. Numerose feste e fuochi d’artificio tradizionali sono stati annullati, in particolare nelle grandi città. Ci sono tuttavia alternative.

A Ginevra non ci sarà ad esempio nessun grande festeggiamento con fuochi d’artificio, ma la Città ha voluto comunque sottolineare l’importanza della data con un festival d’arte di strada che si svolgerà in nove siti differenti. Ci sarà una capienza massima di mille persone e verranno raccolti i dati dei partecipanti.

Sempre sulle rive del Lemano, ma a livello di autorità cantonali, il tradizionale brunch con i rappresentanti della Ginevra internazionale avrà luogo, ma semplicemente in forma ridotta.

Pure Neuchâtel rinuncia ai tradizionali fuochi d’artificio, proponendo però animazioni sparse sul territorio. Stesso discorso per Bienne (BE), ovviamente sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e igiene.

La situazioni è molto simile nella svizzera tedesca, con le grandi manifestazioni per la Festa nazionale a Zurigo, Basilea (dove di solito accorrono circa 100’000 persone), Berna e Lucerna che sono annullate. Anche in questo caso, molte alternative sono previste o almeno in fase di studio.