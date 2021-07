L’arco di tempo previsto in mattinata per srotolare l’enorme stendardo, di 80 metri per 80, non potuto essere sfruttato per motivi di sicurezza, ha spiegato all’agenzia Keystone-ATS Sarah Bösch, direttrice dell’evento organizzato dalla società che gestisce gli impianti di risalita per la famosa cima (2502 m.s.m.) della Svizzera orientale. Un intralcio che non succedeva da sette anni.