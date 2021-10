Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha emesso per la prima volta un atto d’accusa in relazione a un attacco con esplosivo ai danni di un bancomat in Svizzera, perpetrato da un cittadino rumeno nel dicembre 2019 a Sevelen, località nella Valle del Reno sangallese di fronte al Liechtenstein.

Il MPC precisa in una nota odierna che sta attualmente indagando su una trentina di casi di bancomat fatti saltare in aria in Svizzera, spesso da autori che agiscono oltre i confini nazionali. In linea di massima la procura federale è sempre competente in caso di furti a bancomat perpetrati con l’uso di esplosivi, mentre l’azione penale in relazione a tutti gli altri casi (per esempio con l’uso di gas o di strumenti come piedi di porco o seghe circolari) è di competenza cantonale.

Nel caso in questione l’imputato è un cittadino rumeno di 30 anni, accusato di messa in pericolo della vita o dell’integrità delle persone mediante materie esplosive o gas velenosi (art. 224), furto (139) e danneggiamento (144). Ha rubato contanti per 126’600 franchi e causato danni per circa 100’000.

Facendo esplodere un bancomat sulla facciata di un edificio residenziale e commerciale a più piani, l’imputato ha quantomeno accettato il dolo eventuale di lesioni a persone, sottolinea l’atto d’accusa.

Il cittadino rumeno è stato arrestato in Austria nel giugno del 2020 ed estradato nell’agosto seguente. È in esecuzione anticipata di pena dal giugno 2021, fino ad allora si trovava in carcerazione preventiva.

