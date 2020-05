Per la prima volta nella storia delle organizzazioni dei lavoratori, quindi da 130 anni, non ci saranno manifestazioni per la Festa del lavoro del 1. maggio. Nell’attuale situazione di crisi legata al coronavirus, i sindacati e i socialisti hanno deciso di mobilitarsi via internet.

Prenderanno la parola il presidente dell’USS Pierre-Yves Maillard, la presidente di Unia Vania Alleva e altri oratori come il segretario regionale ticinese di Unia Giangiorgio Gargantini. Per i partiti si esprimeranno tra gli altri la vicepresidente del PS Ada Marra e la presidente dei Verdi Regula Rytz.

Ieri la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga, nell’ambito della tradizione che ogni anno in occasione del Primo maggio la vede visitare persone in settori in cui le condizioni di lavoro sono difficili, si è recata in una casa per anziani di Neuchâtel. La visita era inizialmente prevista in data odierna, ma ha dovuto essere anticipata perché oggi si tiene a Berna una seduta del Consiglio federale.