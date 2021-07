Primo, importante preavviso positivo da parte del comitato che vigila sul Green Pass europeo al riconoscimento del certificato vaccinale rilasciato dalla Confederazione. Lo ha anticipato la RTS. Svizzera, San Marino e Città del Vaticano, per quanto pronti sul fronte squisitamente tecnico, come noto sono ancora in attesa di essere pienamente integrati nel sistema europeo che consente la libera circolazione delle persone vaccinate, guarite o negative al tampone. Il riconoscimento, ora, dovrà essere approvato formalmente dalla Commissione tramite una procedura scritta. Il processo è già stato avviato. A meno di clamorosi scossoni, il certificato elvetico sarà valido a partire da venerdì o, al più tardi, da lunedì.