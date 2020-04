La Commissione delle finanze del Consiglio nazionale è favorevole ai crediti proposti dal Consiglio federale in relazione all’emergenza legata al Covid-19 per circa 55 miliardi di franchi.

I punti più importanti riguardano le garanzie per le PMI a rischio, l’estensione dell’orario di lavoro ridotto e gli indennizzi per i lavoratori indipendenti. Le decisioni sono state prese per lo più all’unanimità o ad ampia maggioranza, indicano oggi i Servizi del Parlamento in una nota.