Secondo un rapporto pubblicato oggi da Pro Juventute, l’organizzazione nel 2020 ha registrato quasi 100 casi in cui ha dovuto chiamare servizi di soccorso per una consulenza, a fronte dei 57 interventi del 2019.

Ogni giorno, circa 700 giovani e bambini (l’anno precedente 600) si rivolgono al centro di consulenza 147.ch, ha precisato Pro Juventute all’agenzia Keystone-ATS. Sono molto aumentate le richieste di consulenza per sui temi «Conflitti con i genitori» (+60%) e «Conflitti con i fratelli» (+100%). Tra marzo e maggio del 2020, gli operatori hanno effettuato quasi il 70% in più di consulenza sulla violenza domestica.

Rispetto allo stesso periodo dell’anno prima, da ottobre a dicembre del 2020, durante la seconda ondata epidemica, il 40% in più di giovani ha contattato il team di consulenza per questioni di salute mentale. Nello stesso periodo, i servizi di psichiatria infantile e adolescenziale hanno segnalato un aumento degli esaurimenti e della suicidalità, aggiunge un comunicato odierno di Pro Juventute.

Anche se al momento la situazione per i posti di apprendistato sembra ancora buona, la questione della scelta della professione è una grande preoccupazione per i giovani. Al 147, il 23% in più di consultazioni sono state richieste sulla scelta della carriera. I brevi stage di orientamento spesso non sono possibili o possono essere svolti solo virtualmente, e l’ulteriore impiego dopo l’apprendistato è incerto. Nel gennaio scorso, 17’000 giovani erano disoccupati. Un anno prima, erano 5000 in meno.