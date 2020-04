L’operatore via cavo UPC dall’inizio della serata è confrontato a difficoltà nella trasmissione dei dati. Il problema riguarda tutta la Svizzera, nonché parte dell’Europa.

Il problema è iniziato intorno alle 18, ha indicato la portavoce del gruppo Stephanie Niggli a Keystone-ATS, confermando informazioni di vari portali. Da allora, internet è stato ripetutamente interrotto per dieci o quindici minuti, o rallentato.

Le difficoltà riguardano tutti i servizi che utilizzano la trasmissione di dati (internet, video su richiesta, televisione replay). Anche società sorelle di UPC Svizzera in Europa, come UPC Polonia e Virgin Media in Inghilterra, hanno annunciato disagi.