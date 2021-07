Parmelin è comunque riuscito ad arrivare alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. Via Twitter, il presidente della Confederazione ha annunciato «di rallegrarsi ancora di più» per l’incontro che avrà domani con il primo ministro giapponese Yoshihide Suga.

La causa del ritardo all’arrivo a Tokyo è stato un problema tecnico al jet del Consiglio federale che ha dovuto essere risolto. Parmelin ha tuttavia fatto in tempo ad arrivare allo stadio Olimpico e a godersi la festa d’apertura assieme ad altri «capi di Stato», come il presidente francese Emmanuel Macron.

Aereo ritornato in Svizzera

Secondo quanto ha detto a Keystone-ATS Urs Widmer, portavoce di Parmelin, il Falcon 900 del Consiglio federale è decollato da Berna-Belp alle 13.00. A causa di un problema tecnico a un propulsore segnalato dal sistema di sorveglianza quando l’aereo stava sorvolando la capitale lettone Riga, i piloti hanno deciso di fare ritorno in Svizzera.

La sicurezza del volo non è stata messa in pericolo in nessun momento, ha assicurato il portavoce. Con molta fortuna, la delegazione svizzera ha potuto ottenere dei posti su un volo di linea ed è arrivata a destinazione con 20 ore di ritardo.