(Aggiornato alle 16.48) [Aggiornamento] Il Tribunale penale economico del canton Berna ha rinviato il procedimento contro AutoPostale al Ministero pubblico a causa di un vizio procedurale. La nomina da parte di Fedpol dell’ex giudice federale Hans Mathys e del giudice cantonale Pierre Cornu, per guidare l’inchiesta esterna, non disponeva di una base giuridica formale, precisa in una nota odierna.