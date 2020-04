Amnesty International critica le procedure d’asilo accelerate in Svizzera. Ci sono problemi per quanto riguarda la qualità delle decisioni e la protezione dei richiedenti asilo particolarmente vulnerabili.

Al di fuori del campo dell’asilo, il rapporto individua carenze nell’ambito dei diritti fondamentali in relazione alle misure e alle leggi per combattere il terrorismo e per quanto riguarda i diritti delle donne. Uno studio commissionato dall’organizzazione per i diritti umani arriva alla conclusione che il 22% delle donne in Svizzera ha subito atti sessuali indesiderati a partire dai 16 anni.