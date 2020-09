(Aggiornato alle 17.45) Si è aperto stamane a Bellinzona, davanti al Tribunale penale federale (TPF), il processo nei confronti dell’ex segretario generale della Federazione internazionale di calcio (FIFA) Jérôme Valcke, del presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi e di un uomo d’affari greco. I primi due si sono presentati in aula, mentre il terzo no. La difesa ha chiesto il rinvio, la Corte deciderà domani mattina.

Valcke è accusato di amministrazione infedele aggravata, falsità in documenti e corruzione passiva, il tutto ripetuto più volte. È sospettato di aver accettato indebiti vantaggi dagli altri due imputati in relazione all’assegnazione dei diritti televisivi per diversi campionati mondiali e altre competizioni FIFA.

A Nasser Al-Khelaifi viene contestata l’istigazione ad amministrazione infedele aggravata mentre al terzo imputato, l’uomo d’affari greco, corruzione attiva ripetuta. Quest’ultimo non si è presentato in aula e ha fatto pervenire certificati medici relativi a problemi cardiaci. Dopo aver sospeso l’udienza, la Corte degli affari penali ha deciso di proseguire l’udienza. Secondo i giudici, egli tenta di sottrarsi alla giustizia.

La FIFA, parte civile, chiede al suo ex segretario generale una somma compresa tra 1,4 e 2,3 milioni di euro, nonché, assieme l’imprenditore greco, un importo di 1,25 milioni di euro. Come per il primo processo FIFA, conclusosi in primavera, anche questo procedimento è minacciato dalla prescrizione, che entrerà in vigore nel novembre 2020.