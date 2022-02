I venditori di prodotti alimentari contenenti cannabis, estratti di cannabis o con la menzione CBD sull’etichetta non rispettano i loro obblighi legali di autocontrollo o lo fanno in misura molto limitata.

In una nota diramata oggi, l’associazione si rammarica che i commercianti non proteggano i consumatori e definisce la situazione «disastrosa».

Più in dettaglio, la sicurezza alimentare non poteva essere garantita per i 73 articoli tolti dagli scaffali, mentre 28 di questi hanno dovuto addirittura essere richiamati perché presentavano un rischio comprovato per la salute.