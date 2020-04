Il centro di coordinamento nazionale per la lotta agli effetti del coronavirus sulle professioniste e sui professionisti del sesso ha lanciato una campagna nazionale di raccolta fondi, per aiutare i protagonisti di un settore in piena difficoltà.

L’epidemia ha messo fine al lavoro nel ramo della prostituzione, viene ricordato in un comunicato odierno. I guadagni sono quindi azzerati e molte persone si trovano in stato di povertà, hanno fame o sono senza un tetto.

Molte persone attive in questo settore non hanno infatti risparmi e gli aiuti del governo non ne tengono conto, continua la nota. Inoltre, fino ad ora le misure di deconfinamento non prevedono alleggerimenti in tale settore.

In alcuni casi persone in difficoltà hanno trovato alloggi da ex clienti o in un bordello, con il rischio che dovranno poi ripagare il favore in una qualche forma. Si tratta di una situazione ad alto rischio di sfruttamento e violenza.

Per aiutare tutte le professioniste e i professionisti del sesso servono alternative immediate e senza burocrazia, da avviare tramite un fondo d’emergenza. Per questo è stata lanciata la campagna di raccolta fondi.

