La Confederazione si attende per il 2021 un deficit di finanziamento di circa 14,8 miliardi di franchi, a fronte di un disavanzo preventivato in giugno di 17,4 miliardi. Stando alla seconda proiezione, nonostante il passivo sia elevato, sarà comunque leggermente inferiore a quello record (-15,8 miliardi) registrato lo scorso anno, rende noto oggi il Consiglio federale in un comunicato.

Rispetto alle proiezioni del mese di giugno vengono stimati più bassi soprattutto i provvedimenti cantonali per i casi di rigore a favore delle imprese (4,0 mia invece di 5,5 mia) e le uscite destinate alle indennità per lavoro ridotto (4,4 mia invece di 5,0 mia). Per queste ultime, il fabbisogno per il 2021 rimane immutato a 5 miliardi, indica la nota governativa.