Il Consiglio federale ha deciso di prolungare fino al prossimo 30 giugno la chiamata in servizio della protezione civile nell’ambito della crisi pandemica. I militi saranno sollecitati soprattutto nell’allestimento e nella gestione di infrastrutture per le vaccinazioni o i test di massa, senza dimenticare il contact tracing.

Il contingente di massimo 500’000 giorni, stabilito a novembre dal governo, scade oggi, viene ricordato in una nota. La sanità pubblica ha però ancora bisogno di sostegno nella lotta al Covid-19 e pertanto la chiamata in servizio è stata allungata di ulteriori tre mesi.

Anche la Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP) e la Conférence latine des directrices et directeurs des affaires militaires et de la protection de la population (CLAMPP) hanno chiesto al Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) di prolungare fino alla fine di giugno la chiamata in servizio della protezione civile.