Inizialmente prevista fino alla fine di settembre, la «moratoria» si è resa necessaria a causa della situazione sempre difficile per il settore del turismo e del viaggi in generale.

Nonostante le misure di «portata storica» per attenuare le ripercussioni della crisi pandemica, tra cui figurano circa 70 miliardi di franchi destinati al mondo economico, vi sono settori che fanno fatica a riprendersi, come quello delle agenzie di viaggio, il cui fatturato si è notevolmente ridotto in seguito all’adozione di misure come la quarantena e la chiusura dei confini, precisa una nota odierna del Dipartimento federale dell’economia (DEFR).