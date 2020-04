L’app DP-3T, che dovrebbe aiutare a ricostruire le catene di contagi di coronavirus, dovrebbe essere pronta per l’11 maggio. Lo hanno comunicato i politecnici di Losanna (EPFL) e Zurigo (ETH).

Il nome DP-3T sta per Decentralized Privacy-Preserving Proximity. Si tratta di un progetto internazionale al quale partecipano anche i due politecnici. La scorsa settimana sono state rese disponibili versioni test, utilizzate ad esempio dall’esercito. Lo sviluppo è ancora in corso.

Lo strumento, una cosiddetta Contact-Tracing-App, avvertirà le persone che sono entrate in contatto con qualcuno di infetto. In questo modo sarebbe di conseguenza possibile provvedere ad un’auto isolamento o effettuare un test. L’app permetterà quindi di contenere l’epidemia finché non sarà disponibile una cura. L’utilizzo sarà su base volontaria.