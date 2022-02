La Russia sta apparentemente cercando di influenzare l’opinione pubblica in Svizzera, secondo la «ministra» della difesa Viola Amherd. I servizi segreti stanno monitorando da vicino questo fenomeno, ha spiegato in un’intervista alla «NZZ am Sonntag».

Attualmente si vedono molti commenti filorussi su Twitter, Facebook e nei blog di giornali online, ha detto Amherd. «Non tutti provengono dalle penne di cittadini comuni, probabilmente sono stati pilotati». «Le azioni» sono aumentate nelle ultime settimane, ha spiegato la consigliera federale. «È un pericolo per la formazione delle opinioni».

Le autorità vogliono agire contro le possibili manipolazioni «informando correttamente» e rettificando la disinformazione. «E se ci sono effettivamente dei bot al lavoro che pubblicano automaticamente commenti in rete, bisogna cancellare quei commenti», ha aggiunto.

Secondo la ministra, gli attacchi nello spazio virtuale sono il pericolo più evidente per la Confederazione in questo momento. «Nell’attuale situazione di crisi, è prioritario che la Svizzera si protegga dai ciberattacchi». Contemporaneamente le forze aeree controllano lo spazio aereo e garantiscono il rispetto della neutralità.

La Russia è stata accusata di manipolazione dagli stati occidentali diverse volte nel recente passato. Agli occhi degli americani, Mosca è responsabile di attacchi informatici negli Stati Uniti e di interferenza nelle elezioni americane.

«La Svizzera deve garantire la propria sicurezza»

La Svizzera, come Paese neutrale, deve garantire la propria sicurezza, afferma la «ministra» della difesa Viola Amherd, facendo eco all’aggressione russa dell’Ucraina. In caso di attacco, la Confederazione può chiedere aiuto, ma non può sapere se il suo appello sarà ascoltato.

«In certe circostanze, la Svizzera dipenderebbe dalla solidarietà» di altri paesi, dice Amherd nell’intervista pubblicata dalla «NZZ am Sonntag». Proprio per questo è importante che la Svizzera fornisca il proprio contributo e protegga il proprio spazio aereo con mezzi autonomi.

La responsabile del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ritiene che se la guerra dovesse estendersi a ovest dell’Ucraina occidentale, «la situazione cambierebbe notevolmente», poiché la Russia attaccherebbe un membro della NATO. «Saremmo allora vicini a una guerra mondiale. Ma anche in questo caso, considero improbabile l’uso di armi nucleari», afferma.

Amherd è convinta che il conflitto porterà a una rimilitarizzazione dell’Europa. «La Russia si è già riarmata». Nei paesi europei membri della NATO, la discussione sull’aumento del budget per gli armamenti è in corso da tempo.

La guerra in Ucraina porterà a una maggiore consapevolezza che gli Stati devono essere in grado di difendersi militarmente da un attacco, aggiunge nell’intervista.

È la consigliera federale dell’Alleanza del Centro che ha elaborato il messaggio al parlamento sull’esercito per l’anno in corso. Il Consiglio federale lo ha licenziato il 16 febbraio. Gli aspetti principali sono un credito d’impegno di 6,035 miliardi per l’acquisto di 36 nuovi jet modello F-35A - che dovranno sostituire 55 vecchi aerei da combattimento - e uno di 1,987 miliardi per un sistema di difesa terra-aria a lunga gittata del tipo Patriot.

