La Svizzera festeggia il cinquantesimo del sì popolare al suffragio femminile. Quell’anno, dopo la storica votazione che concesse alle donne il diritto di voto e di eleggibilità, venne rinnovato il Parlamento. Fra le 12 donne che quell’autunno entrarono a Palazzo federale c’era anche la vallesana Gabrielle Nanchen (PS). Intervista.

Signora Nanchen, cosa ricorda del suo arrivo sotto la cupola?

«Il primo viaggio in treno in prima classe. Era una novità per me. E mi ricordo i signori in cravatta, tutti molto seri, che trovai nel vagone. Capii subito che erano gli altri consiglieri nazionali. Timida mi nascosi dietro al mio giornale. Poi una volta a Palazzo, dove arrivai per la prima volta per la riunione del gruppo socialista, di nuovo tutti questi signori in completi scuri, mi sembravano tutti...