A causa della pandemia di coronavirus, il Consiglio federale ha nuovamente prolungato il periodo di servizio obbligatorio per i militi della protezione civile da 12 a 14 anni. Questa misura è volta a garantire una sufficiente disponibilità di persone anche in vista dell’anno prossimo. Tale proroga è stata stabilita in stretta collaborazione con i cantoni, ha indicato oggi Christoph Flury, vicedirettore dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), alla trasmissione della SRF «HeuteMorgen». Permetterà di garantire personale sufficiente per la seconda ondata e anche per l’anno prossimo. Tra i compiti della Protezione civile c’è ad esempio il sostegno ai cantoni nell’ambito del contact-tracing.