A causa della situazione epidemiologica tesa e delle ulteriori restrizioni imposte alle attività economiche, il Consiglio federale ha deciso oggi di prorogare nuovamente, fino al 31 marzo 2021, le misure in materia di indennità per lavoro ridotto (ILR). Le relative modifiche dell’ordinanza COVID-19 entreranno in vigore il 1° gennaio 2021.

In seguito all’impennata dei casi di COVID-19 nell’autunno 2020, la Confederazione e i Cantoni hanno adottato determinate misure, che si ripercuotono direttamente e indirettamente sull’economia e sul mercato del lavoro. Il numero delle aziende che ricorrono al lavoro ridotto è quindi salito, ha dichiarato in conferenza stampa a Berna il ministro dell’economia Guy Parmelin.

Poiché ci si aspetta che questa tendenza proseguirà, si intende continuare ad applicare la procedura sommaria per alleviare le aziende e le casse di disoccupazione. Queste ultime potranno così decidere più rapidamente riguardo alle domande di ILR presentate dalle aziende, ha aggiunto il consigliere federale.

Tale decisione comporta anche la proroga della durata di validità di due disposizioni dell’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI): le ore in esubero accumulate al di fuori dei periodi di lavoro ridotto continueranno temporaneamente a non dover essere dedotte dalla perdita di lavoro e il reddito conseguito con un’occupazione provvisoria continuerà a non essere computato nel calcolo della perdita di guadagno per l’ILR.

In questo modo si contribuisce inoltre a garantire la liquidità delle aziende. Il Governo ha deciso le modifiche dell’ordinanza COVID-19 dopo aver consultato il Parlamento, le parti sociali e i Cantoni. Il Consiglio federale persegue un obiettivo chiaro: preservare gli impieghi per consentire alle imprese di riprendere le loro attività non appena sarà possibile, ha dichiarato Parmelin.

L’inizio della vaccinazione in diversi Paesi e ben presto in Svizzera lascia peraltro una speranza di una ripresa per il 2021, ha aggiunto il consigliere federale.

Altri adeguamenti in consultazione

Attualmente sono inoltre in consultazione altri adeguamenti dell’ordinanza, introdotti in relazione alla modifica della legge COVID-19 approvata di recente dal Parlamento. Questi prevedono l’abolizione del periodo di attesa, la non computazione dei periodi di conteggio con una perdita di lavoro superiore all’85% dell’orario normale di lavoro dell’azienda nonché l’estensione del diritto all’ILR alle persone con un rapporto di lavoro di durata determinata e agli apprendisti, precisa ancora il comunicato.

Il Consiglio federale si pronuncerà formalmente sull’attuazione di queste misure il 20 gennaio 2021. La loro entrata in vigore non verrà tuttavia differita, ha precisato Parmelin.

Articolo aggiuntivo

Il ministro dell’economia ha inoltre ricordato come oggi nelle votazioni finali della sessione invernale il Parlamento abbia approvato un articolo aggiuntivo nella legge COVID-19. Quest’ultimo stabilisce che in caso di lavoro ridotto le persone con un reddito sino a 3’470 franchi avranno diritto a un’indennità del 100% della perdita di guadagno. Per i redditi tra 3’470 e 4’340 franchi, l’ILR ammonterà a 3’470 franchi in caso di perdita di guadagno totale, mentre le perdite di guadagno parziali saranno indennizzate proporzionalmente.

L’attribuzione dei lavoratori a tempo parziale a una delle categorie di salario avviene in base al loro stipendio calcolato proporzionalmente alla percentuale lavorativa. A partire da 4’340 franchi si applicherà il tasso d’indennità consueto dell’80%. Questa disposizione è direttamente applicabile ed è valida con effetto retroattivo dal 1° dicembre 2020 fino al 31 marzo 2021. La SECO emanerà delle direttive al riguardo, ha precisato Parmelin.

Casi di rigore

Il Consiglio federale ha inoltre deciso di aumentare considerevolmente gli aiuti finanziari del programma per i casi di rigore. Ha quindi chiesto al Parlamento di incrementare gli aiuti di 1,5 miliardi a complessivamente 2,5 miliardi. Le Camere federali hanno approvato tale incremento nella sessione appena conclusasi. La quota assunta dalla Confederazione ammonta a 1,9 miliardi.

Tale sostegno riguarderà le imprese con giro d’affari di almeno 50’000 franchi (e non più di almeno 100’000), il che ampia la cerchia dei beneficiari alle aziende più piccole. Gli indipendenti, la cui attività è limitata a causa delle misure imposte dalle autorità, potranno ricevere le indennità per perdita di guadagno se hanno subìto una perdita del fatturato di almeno il 40% e non più del 55% rispetto alla media degli anni 2015-2019.

Sostegno rafforzato alla cultura

Oggi il Consiglio federale ha infine approvato una modifica dell’ordinanza COVID-19 cultura. A causa della situazione epidemiologica, anche gli operatori culturali potranno percepire un’indennità per perdita di guadagno. Un maggiore sostegno è concesso pure alle imprese culturali.

Dalla fine di ottobre il Consiglio federale ha gradualmente inasprito le misure, introducendo provvedimenti che hanno avuto conseguenze gravose per il settore della cultura. Gli operatori culturali, le imprese culturali e le associazioni culturali amatoriali si trovano nuovamente in una situazione che mette a rischio la loro stessa esistenza.

Per questo il Consiglio federale ha deciso di reintrodurre lo strumento dell’indennità per perdita di guadagno per gli operatori culturali e di innalzare le soglie di reddito e di sostanza entro le quali possono accedere all’aiuto d’emergenza. Inoltre, progetti di trasformazione di imprese culturali possono ora essere sostenuti con contributi finanziari fino all’80% (in precedenza fino al 60%).

