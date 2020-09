Il consigliere federale Ignazio Cassis ha continuato stamane il suo viaggio in Iran, intrattenendosi a Teheran con alcuni rappresentanti di imprese svizzere nel Paese asiatico. Domani è invece in agenda l’incontro ufficiale con il presidente Hassan Rohani e il ministro degli esteri Mohammad Javad Zarif.

Cassis è stato informato sulla situazione delle società. «Nonostante le sanzioni economiche, le aziende svizzere continuano a investire in Iran», si legge in un tweet apparso sull’account del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), in cui inoltre si ringraziano i promotori del canale umanitario per il pagamento di cibo e medicamenti. La prima consegna di farmaci è stata effettuata da un gruppo farmaceutico elvetico in luglio.