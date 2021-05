L’attuale progetto di accordo istituzionale con l’Unione europea nuocerebbe alla competitività della Svizzera perché implica regolamentazioni onerose e l’abbandono della sovranità. Secondo l’Unione svizzera arti e mestieri (USAM), anche senza questa intesa è possibile garantire la prosperità delle imprese elvetiche, in particolare riducendo i costi aziendali e flessibilizzando il mercato del lavoro.

Il consigliere nazionale Fabio Regazzi (Centro/TI), presidente dell’USAM, ritiene che allo stato attuale l’accordo quadro sia inadeguato. Non a caso, ha fatto notare, molti settori economici e cantoni hanno fin da subito sottolineato le criticità del progetto: il ruolo della Corte di giustizia europea nella risoluzione delle controversie, l’indebolimento delle misure di accompagnamento a protezione del mercato del lavoro, la direttiva sulla cittadinanza europea e la clausola della «ghigliottina».

L’accesso al mercato interno dell’UE è sicuramente un elemento importante per la competitività, ma «se è possibile solo adottando costosi regolamenti europei e rinunciando ai punti di forza e alla sovranità della Svizzera, allora è controproducente». «Corriamo il rischio di perdere il nostro vantaggio concorrenziale», ha aggiunto Regazzi nel corso di una conferenza stampa.

Mantenere e rafforzare la competitività deve essere un obiettivo primario ed è possibile raggiungerlo anche senza accordo istituzionale secondo l’USAM. «La via maestra è dinamizzare il mercato interno, in concomitanza con il posizionamento internazionale della Svizzera», afferma il direttore dell’organizzazione Hans-Ulrich Bigler.

A suo avviso il modo più efficace per promuovere la produttività delle imprese è quello di introdurre un freno ai costi di regolamentazione. L’USAM chiede quindi che i progetti di legge che comportano costi di regolamentazione particolarmente elevati o che riguardano più di 10’000 imprese debbano essere approvati dal Parlamento con una maggioranza qualificata.

Un’altra pietra miliare del programma dell’USAM è l’adattamento del diritto del lavoro. La legge deve essere adeguata «alle realtà di un mondo del lavoro sempre più digitale e flessibile». La digitalizzazione - ha aggiunto Bigler - potrà avvantaggiare le PMI solo se avviene in un contesto ambiente libero applicando il principio: «Tutto ciò che non è espressamente vietato o regolato dalla legge è permesso».

Quanto alle assicurazioni sociali, secondo il direttore dell’USAM è necessario stabilire un equilibrio fra le prestazioni e il finanziamento perché «l’aumento dei costi salariali accessori e delle imposte sul valore aggiunto è dannoso per la competitività dell’economia svizzera».

In merito ai rischi di isolamento o ritorsioni, il vicepresidente dell’USAM André Berdoz ha sottolineato che Bruxelles ha interesse a modernizzare l’accordo di libero scambio del 1972, poiché la Svizzera importa da vari paesi membri ed è il nono mercato di esportazione della Germania. E con il «miliardo di coesione», Berna dispone di «una leva» per ottenere compromessi dall’UE, ad esempio per garantire la partecipazione ai programmi di ricerca. «Il futuro internazionale della Svizzera è sicuro, anche se i negoziati sul presente accordo quadro falliscono», ha concluso Berdoz.