La donna era risultata positiva al test del coronavirus già venerdì. Non essendo raggiungibile al telefono, la squadra cantonale che si occupa del tracciamento dei casi ha informato la polizia. Due agenti si sono perciò recati domenica pomeriggio sul posto, indica oggi in una nota la polizia cittadina.

Le donne non erano sicure di cosa significasse per loro l'infezione della loro compagna di stanza e non capivano perché dovevano essere messe in quarantena, come aveva ordinato il servizio medico cantonale, ha dichiarato a Keystone-ATS il portavoce della polizia Marco Cortesi.