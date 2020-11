Esaminare la situazione dei Tibetani in Svizzera, specie per quanto riguarda la libertà di espressione e la sorveglianza da parte delle autorità cinesi.

L’atto parlamentare è stato presentato in risposta alla petizione della Società per i popoli minacciati (Gesellschaft für bedrohte Völker, GfbV) cui la CPE-N ha dato seguito. L’omologa commissione degli Stati non aveva accolto la petizione, decisione poi ribadita dal plenum nel marzo 2019.

La petizione, inoltrata nel 2018 a cinque anni dalla firma dell’accordo di libero scambio tra la Svizzera e la Cina, mette in rilievo come Pechino stia acquisendo sempre più influenza anche in Svizzera come Stato sorvegliante. La comunità tibetana nella Confederazione lo percepisce attraverso tentativi di intimidazione, attività di monitoraggio digitale e pedinamenti da parte di spie cinesi.