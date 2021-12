La manifestazione era stata indetta da una nuova organizzazione chiamata «Hospitals4Humanity». Hanno risposto all’appello anche altre organizzazioni che rifiutano la politica federale e cantonale in materia di COVID-19, come «Mass-Voll» e «Freiheitstrychler». Questi ultimi, tuttavia, hanno dovuto rinunciare a far risuonare i loro tradizionali campanacci perché l’evento era stato organizzato come una «protesta silenziosa».