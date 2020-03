Il progetto di revisione totale della legge sulla protezione dei dati è in fase di appianamento delle divergenze. Il Consiglio nazionale si è allineato oggi agli Stati su numerosi punti, ma non su quello del «profiling» degli utenti.

Con una votazione serrata, per 65 voti contro 57 e 65 astenuti, la Camera del popolo ha deciso di introdurre il principio di «profilazione ad alto rischio», che garantisce una maggiore protezione in caso di dati personali sensibili.

In particolare, i «senatori» avevano ritenuto che i dati riguardanti le attività dei sindacati dovrebbero essere oggetto di una tutela speciale. In questo modo, a loro avviso, si evitano discrepanze con la normativa europea. Il Nazionale si è allineato oggi tacitamente su questo punto alla Camera dei cantoni.

Il Nazionale ha seguito anche le proposte degli Stati in particolare riguardo ai casi in cui un responsabile può evitare di informare una persona sulla raccolta dati che la concerne se questo richiede oneri sproporzionati. La particolare situazione dei gruppi d’impresa è analogamente considerata.

In materia di solvibilità, ha però respinto la soluzione degli Stati, secondo cui i dati personali trattati non possono risalire ad oltre cinque anni. La Camera del popolo ha mantenuto l’idea che i dati non risalgano «a oltre dieci anni». Per contro, il Nazionale ha detto «sì» a una migliore protezione dei minorenni in materia.