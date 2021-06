Affinché la nuova legge sulla protezione dei dati (LPD), adottata dal Parlamento nell’autunno del 2020, possa entrare in vigore è necessario adeguare le corrispondenti disposizioni esecutive della relativa ordinanza (OLPD). Per questo motivo oggi il Consiglio federale ha avviato una procedura di consultazione che scadrà il prossimo 14 ottobre.

La LPD totalmente riveduta provvede a proteggere meglio i dati personali. In particolare, la nuova legge adegua la protezione delle informazioni allo sviluppo tecnologico, rafforza l’autodeterminazione riguardo ai dati personali ed aumenta la trasparenza sulla loro raccolta, indica una nota governativa odierna.

Nel contempo le nuove disposizioni assicurano la compatibilità con il diritto europeo e permettono di ratificare la versione aggiornata della Convenzione 108 del Consiglio d’Europa sulla protezione dei dati. Questi adeguamenti sono importanti affinché l’UE continui a riconoscere la Svizzera come Stato terzo dotato di una protezione dei dati adeguata e la comunicazione transfrontaliera di informazioni rimanga possibile anche in futuro senza esigenze supplementari.

L’ordinanza disciplina i casi eccezionali in cui i titolari privati del trattamento con meno di 250 collaboratori sono esentati dall’obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento dei dati. Inoltre, l’ordinanza stabilisce i criteri per la comunicazione di dati personali all’estero sui quali il Consiglio federale si basa per valutare se la protezione dei dati di uno Stato è adeguata.