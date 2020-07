Sorvegliare il rispetto delle misure stabilite dal Consiglio federale per chi arriva in Svizzera da Paesi giudicati a rischio a causa della loro situazione epidemiologica è un compito difficile. Secondo l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) si può contare solo sul senso civico dei cittadini e su eventuali denunce di terzi.

Settimana scorsa il governo ha stilato una lista di 29 Stati, fra cui Svezia, Russia, Serbia e Kosovo, ma anche Usa e Brasile, considerati a rischio in relazione al coronavirus. Chi giunge nella Confederazione in provenienza da una delle nazioni presenti sull’elenco è tenuto a seguire una prassi decisa dalle autorità.

Tuttavia, ammette l’UFSP interrogato in tal proposito dall’agenzia Keystone-ATS, i controlli non sono evidenti. Garantire il rispetto delle regole da parte di tutti è complicato: non c’è alcuna garanzia che una persona si annunci spontaneamente.