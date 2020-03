È stata convocata per questo pomeriggio alle 14 una nuova conferenza stampa da Berna per informare la popolazione sulla situazione legata al coronavirus. In Svizzera si contano al momento 8.060 casi, ovvero 1.046 in più rispetto a 24 ore fa. Mentre in Ticino i contagi legati al virus hanno superato la soglia dei mille casi (1.165) e 48 decessi.

Presenti all’incontro con i media Daniel Koch, capo della Divisione malattie trasmissibili, il direttore dell’Ufficio federale di giustizia (DFGP) Martin Dumermuth, Boris Zürcher, capo della Direzione del lavoro della SECO, Hans-Peter Lenz, capo Centro di gestione delle crisi, Martin Tschirren, direttore dell'Ufficio federale dell'edilizia abitativa e il brigadiere Raynald Droz, capo dello Stato maggiore del comando operativo.

A prendere la parola per primo è stato Daniel Koch, che ha ricordato la situazione dei contagi in Svizzera: 8.060 casi positivi e 66 decessi. «Il volume dei test non è diminuito ma l’approvvigionamento del materiale non è ancora assicurato», ha detto Koch. «Ciò che mi preoccupa è che al momento vari laboratori non hanno abbastanza materiale per svolgere tutti i test necessari».

Berna bacchetta il Ticino

Da parte sua il direttore dell’Ufficio federale di giustizia Martin Dumermuth ha spiegato che il Governo ticinese è andato oltre le proprie competenze decidendo la chiusura generalizzata delle aziende non essenziali: «È una disposizione non conforme al diritto federale. I Cantoni non possono regolare nulla nei campi di preminenza della Confederazione, al massimo si può agire su singoli casi». Di conseguenza, «un’impresa che è stata chiusa potrebbe richiedere una compensazione, e potrebbe essere il Cantone a pagare questo indennizzo, ma la questione è ancora aperta». Rispondendo a una domanda, Dumermuth ha spiegato che al momento Berna è in contatto con il Ticino, ma dal punto di vista giuridico è tutto molto chiaro: un’impresa potrebbe presentare una denuncia e richiedere l’apertura degli stabili, e a quel punto dovrebbe poter riaprire.

21 mila richieste di lavoro ridotto

Boris Zürcher, capo della Direzione del lavoro della SECO ha fornito alcune cifre relative al lavoro ridotto: «In marzo sono state 21 mila le aziende che hanno presentato domanda di lavoro ridotto per circa 315 mila dipendenti». Gli uffici sono «sotto pressione ma stanno lavorando a pieno ritmo». In Ticino, il 27% dei dipendenti ha presentato domanda di lavoro a tempo parziale, alcuni di essi probabilmente a titolo preventivo. Il maggior numero di richieste è stato ricevuto nel settore della ristorazione e degli alberghi.

Traslochi ancora possibili

Martin Tschirren, direttore dell'Ufficio federale dell'edilizia abitativa, ha spiegato che i traslochi continuano a rimanere possibili dato che non c’è un coprifuoco, «ma vanno svolti nel rispetto delle norme».

Il rimpatrio dei viaggiatori

Hans-Peter Lenz, capo Centro di gestione delle crisi del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha parlato della situazione dei viaggiatori. «Abbiamo informazioni su 15 mila viaggiatori, 7.500 sono stati aggiunti nel weekend tramite l’app Travel Admin». In Perù si sta cercando di organizzare voli charter per poter riportare a casa 750 persone. Chi torna dovrà stare in quarantena per almeno una decina di giorni.

