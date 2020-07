Nel caso in cui i consiglieri nazionali Mattea Meyer e Cédric Wermuth dovessero assumere la copresidenza del PS svizzero in ottobre riceveranno ciascuno una compensazione di 35 mila franchi più 5000 di rimborso spese. Lo ha dichiarato Wermuth in un’intervista pubblicata oggi dall’Aargauer Zeitung, aggiungendo che la decisione è stata presa dalla direzione del partito.